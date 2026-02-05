Из российских аптек пропало лекарство от шизофрении

Из аптек крупных городов России исчез препарат для лечения шизофрении и биполярного расстройства — «Латуда». Как сообщил RTVI , аптечные агрегаторы и сайты крупных сетей сообщают: препарата нет в продаже, когда он появится в аптеках — неизвестно.

Издание проверило наличие «Латуды» через агрегаторы «Мегаптека» и Apteka.mos. По данным Apteka.mos, на 4 февраля «Латуда» отсутствовала в аптеках 67 регионов, с которыми сотрудничает агрегатор.

Лекарства нет и в онлайн-каталогах крупнейших федеральных аптечных сетей: «Ригла», «36,6», АСНА и других. Сервис «Мегаптека» показал, что препарат в разных дозировках доступен в единичных экземплярах в Марий Эл и Татарстане, Архангельской, Кемеровской, Самарской областях, Чувашии и Удмуртии.

Росздравнадзор опровергает дефицит препарата. По информации ведомства, в регионах России осталось 39 тысяч упаковок.

«По данным Аналитической витрины правительства Российской Федерации, обеспеченность лекарственным препаратом с МНН (международным непатентованным наименованием) „Луразидон“ по всем организациям Российской Федерации составляет восемь месяцев», — заявили в ответ на запрос журналистов.

Проблемы с доступностью препарата «Латуда» в аптеках России возникли в конце декабря — начале января, рассказали RTVI несколько психиатров, которые работают с пациентами, страдающими биполярным расстройством и шизофренией.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов предположил, что дефицит препарата в аптеках мог вызвать большой спрос.

В ноябре 2025 года стали поступать сообщения о нехватке инсулиновых препаратов «Апидра» и «Левемир» в ряде регионов. Однако Росздравнадзор заявил, что перебоев в поставке и производстве важных препаратов для людей с диабетом нет.