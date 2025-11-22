Росздравнадзор опроверг нехватку препаратов для диабетиков в регионах

Сообщения о нехватке инсулиновых препаратов «Апидра» и «Левемир» в ряде регионов не имеют под собой никаких оснований. Поставки не останавливали, и препараты вполне доступны. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступила пресс-служба Росздравнадзора.

В ведомстве раскрыли данные из системы маркировки лекарственных препаратов, из которых следует, что остатки прошлых партий доступны для пациентов Пензенской и Новосибирской областей, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).

В пресс-службе добавили, что перебоев в поставке и производстве важных препаратов для людей с диабетом нет. Только с начала текущего года в аптеках России появились более 923 тысяч упаковок препарата «Апидра» и почти 1,4 миллиона препарата «Левемир». Эти показатели превысили данные прошлого года.

Ранее о высоких рисках возникновения диабета второго типа у курильщиков заявила эндокринолог Зухра Павлова. Она сослалась на исследование французских врачей, которые проверили более 110 тысяч пациентов.