Испорченный телефон: появилась ли вакцина от рака

Гинцбург уточнил, что выпущенные вакцины от рака пока исключительно тестовые

Первые три валидационные серии вакцин от рака выпустили в центре Гамалеи. Об этом рассказал 360.ru глава института Александр Гинцбург.

Информацию, что эти вакцины будут на ком-то применять, ученый назвал «испорченным телефоном на предприятии».

«Мы их выпустили, они прошли все стандарты качества, но это не значит, что их кто-то вводил. Никаким больным их не вводили. А больше ничего не выпущено», — подчеркнул Гинцбург.

Он отметил, что говорить о серийном производстве ранее 2026 года, когда проект оплатят из государственного бюджета, не приходится.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что вакцины для лечения меланомы и колоректального рака получили разрешение на использование в клинической практике.

В августе онколог Андрей Пылев призвал не воспринимать такую вакцину как средство защиты от рака, наподобие вакцин от кори или полиомиелита. По его словам, она нужна уже больным людям как средство, стимулирующее работу ингибиторов контрольных точек.