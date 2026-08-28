Интим после маммопластики. Женщинам объяснили, почему после операции нужен покой

Пациенткам после маммопластики назначают временный половой покой. Причина в высоком риске кровотечения, как и после любой операции. Об этом сообщил 360.ru пластический хирург, андролог, заместитель генерального директора по медицинской деятельности Института пластической хирургии и косметологии Михаил Павлюк.

«На самом деле сама операция маммопластики никаким образом не ограничивает интимную жизнь. Но нужно учитывать, что вероятность спонтанных кровотечений после любого хирургического вмешательства выше, чем у неоперированного пациента», — объяснил он.

Состояние пациентки может ухудшиться после каких-либо физических действий либо повышения артериального давления. Поэтому врачи, по информации Павлюка, временно предписывают половой покой.

«Мы на период острого увеличения риска кровотечения, как правило, рекомендуем половой жизнью не жить. В большинстве случаев это где-то неделя-две после операции», — сказал доктор.

После опасного периода противопоказаний к близости нет. Пластический хирург сообщил, что можно постепенно возвращаться к половой жизни.