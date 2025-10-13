Пластический хирург Прохода подчеркнул стабильность спроса на маммопластику и ринопластику

Руководитель Центра пластической хирургии сети клиник «Будь Здоров», врач-пластический хирург Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Евгений Прохода рассказал о причинах увеличения числа пациентов осенью в беседе с Life.ru .

Доктор развеял миф о повышенном риске заживления рубцов и трудной реабилитации после пластических операций: «На самом деле это всего лишь „городская легенда“ от мира медицины, у которой не существует ни основания, ни подтверждения. Во многом проведение операций летом, с учетом повышенного солнечного света стимулирует выработку витамина Д, который ускоряет заживление ран, особенно в условиях бедного на солнечный свет мегаполиса, такого, как Москва».

Прохода также отметил, что пациенты учитывают время на реабилитацию и финансовые затраты. Многие стремятся отдохнуть летом в теплых странах, а затем уделить время эстетическим процедурам.

Среди трендов в пластической хирургии специалист отметил стабильность спроса на маммопластику и ринопластику.