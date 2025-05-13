Хирург Алексанян рассказал, что беременеть можно через 3-6 месяцев после пластической операции

Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал NEWS.ru, что беременеть можно через три — шесть месяцев после операции.
Врач пояснил, что идеальное время для планирования беременности наступает через три — шесть месяцев после процедуры. Скорость восстановления зависит от типа операции, особенностей организма и соблюдения рекомендаций врача. Перед планированием беременности нужно проконсультироваться с хирургом. Зачатие возможно при полном заживлении тканей и отсутствии воспалений.
Алексанян отметил, что незапланированная беременность даже через месяц после пластической операции не должна вызывать панику. В его практике были случаи, когда женщины беременели вскоре после сложных операций, таких как маммопластика или абдоминопластика, и это не приводило к серьезным осложнениям. На ранних сроках влияние свежей пластической операции на течение беременности минимально.
Lada Granta оказалась локализована менее, чем наполовину
Тренировочный сбор по адаптивному боксу для ветеранов СВО прошел в Серпухове
Мэра Новочеркасска Юрия Лысенко арестовали по подозрению в коррупции
Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования резонансных преступлений
Фермеров Подмосковья пригласили на обучающий семинар по гранту «Агротуризм»
Военкор Коц назвал дешевым приемом слова Зеленского о встрече с Путиным
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте