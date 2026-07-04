Инфекционист рассказала, как спастись от столбняка после травм от ржавых гвоздей

Любая рана, полученная на даче, может привести к смертельно опасному столбняку, если с момента прививки прошло более пяти лет, заявила врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева. Об этом сообщил ТАСС .

По словам врача, риск инфекции выше при колотых глубоких ранах от гвоздей, шипов или заноз, причем опасны даже небольшие ранки. Также вероятность заболеть увеличивает загрязнение раны землей, навозом или ржавчиной, поскольку там живут бактерии, вызывающие столбняк.

Промывание перекисью водорода помогает очистить рану, но не уничтожает споры. Если вакцинацию проводили более пяти лет назад, следует в течение семи суток обратиться в травмпункт, где пострадавшему введут анатоксин и противостолбнячный иммуноглобулин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививка от столбняка входит в восьмерку обязательных для россиян.