Попова перечислила восемь обязательных прививок для россиян

Каждому россиянину следует вакцинироваться от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Об этом РИА «Новости» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она назвала эти восемь прививок жизненно важными, так как они обеспечивают иммунитет на долгие годы. Вакцинацию проводят за счет федеральных бюджетных средств.

Глава ведомства добавила, что самые важные вакцины есть в национальном календаре прививок. В первые дни жизни человеку вводят препараты от туберкулеза, гепатита B.

«Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи», — добавила Попова.

В России также проводят ежегодную сезонную вакцинацию против гриппа.

Ранее Минздрав разрешил первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины от лихорадки денге. Специалисты изучат действие препарата, разработанного Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток.