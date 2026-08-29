Инфекционист рассказал о первых симптомах «взрывной» диареи

Водянистая диарея, боли в животе и сильная слабость могут указывать на циклоспороз — паразитарную инфекцию, которая получила распространение в 20 штатах США. О характерных симптомах заболевания инфекционист и диетолог Марият Мухина рассказала 360.ru.

«Это инфекционное паразитарное заболевание тонкого кишечника, когда простейший организм — Cyclospora cayetanensis поражает энтероциты, что сопровождается взрывной диареей», — объяснила Мухина.

По словам врача, заболевание сопровождают боли и спазмы в животе, тошнота, слабость, вздутие, метеоризм, снижение аппетита и потеря веса. Длительная диарея способна привести к обезвоживанию и потере электролитов.

«Мы можем смело сказать, что это болезнь грязных рук или грязных овощей — зелени, салата, ягод, особенно малины и черники — или воды, если те загрязнены фекалиями», — рассказала врач.

Наибольшую опасность инфекция представляет для детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.

О том, как передается циклоспороз, у кого болезнь может протекать тяжелее, и может ли инфекция попасть в Россию, — читайте в материале 360.ru.