360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Инфекционист рассказал о первых симптомах «взрывной» диареи

    Инфекционист Мухина: диарея, спазмы и слабость — первые признаки циклоспороза

    IMAGO/Norbert Neetz/Global Look Press
    Фото: IMAGO/Norbert Neetz/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Водянистая диарея, боли в животе и сильная слабость могут указывать на циклоспороз — паразитарную инфекцию, которая получила распространение в 20 штатах США. О характерных симптомах заболевания инфекционист и диетолог Марият Мухина рассказала 360.ru.

    «Это инфекционное паразитарное заболевание тонкого кишечника, когда простейший организм — Cyclospora cayetanensis поражает энтероциты, что сопровождается взрывной диареей», — объяснила Мухина.

    По словам врача, заболевание сопровождают боли и спазмы в животе, тошнота, слабость, вздутие, метеоризм, снижение аппетита и потеря веса. Длительная диарея способна привести к обезвоживанию и потере электролитов.

    «Мы можем смело сказать, что это болезнь грязных рук или грязных овощей — зелени, салата, ягод, особенно малины и черники — или воды, если те загрязнены фекалиями», — рассказала врач.

    Наибольшую опасность инфекция представляет для детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.

    О том, как передается циклоспороз, у кого болезнь может протекать тяжелее, и может ли инфекция попасть в Россию, — читайте в материале 360.ru.