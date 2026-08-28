Болезнь грязных рук. Опасна ли вспышка «взрывной» диареи для россиян
Врач Мухина: «взрывная» диарея в США может угрожать туристам из России
Американцы столкнулись со вспышкой «взрывной» диареи. Более 11 тысяч человек заболели после употребления салата айсберг из Мексики, почти 900 из них попали в больницы. Как распространяется опасный паразит и стоит ли россиянам опасаться инфекции, разбирался 360.ru.
Болезнь начинается незаметно
Возбудитель заболевания — одноклеточный паразит, который поражает слизистую тонкого кишечника. Он проходит в организме несколько стадий развития, прежде чем начинает активно размножаться.
«Это инфекционное паразитарное заболевание тонкого кишечника, когда простейший организм — Cyclospora cayetanensis поражает энтероциты, что сопровождается взрывной диареей», — объяснила 360.ru инфекционист Марият Мухина.
Созревшие формы паразита покидают организм вместе с фекалиями. Однако сразу заразить другого человека они не могут: для этого им необходимо некоторое время провести во внешней среде. Только после созревания они становятся опасными.
Заразиться можно через воду и продукты
Циклоспороз передается фекально-оральным путем. Источником инфекции могут стать плохо вымытые овощи, зелень, фрукты, ягоды и готовые салаты. Опасна также вода, загрязненная стоками.
«Мы можем смело сказать, что это болезнь грязных рук или грязных овощей — зелени, салата, ягод, особенно малины и черники — или воды, если те загрязнены фекалиями», — рассказала врач.
По сведениям Центра по контролю и профилактике заболеваний ( CDC ), в США паразита нашли в салате айсберг, который произвела компания Taylor Farms de Mexico. Его подавали в том числе в популярных ресторанах сети Taco Bell.
Инфекционист уточнила, что загрязнение могло произойти во время выращивания или полива зелени, если для сельскохозяйственных работ использовали инфицированную воду.
Непосредственно от заболевшего к здоровому человеку циклоспороз, как правило, не передается. Паразиту необходимо время, чтобы пройти нужные стадии развития за пределами организма.
Прямой контакт, например при бытовом общении, не приводит к заражению.
Марият Мухина
Инфекционист
Болезнь истощает организм
Первые признаки инфекции появляются примерно через неделю после заражения. В некоторых случаях скрытый период может длиться до двух недель. У человека начинается водянистая диарея, возникают боли и спазмы в животе, тошнота, слабость, вздутие и метеоризм. Снижаются аппетит и вес.
Для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом болезнь представляет особую угрозу.
«Эти категории граждан могут не справиться с затяжной водянистой диареей, которая сопровождается обезвоживанием, нарушением всасывания питательных веществ, потерей электролитов, инфекционно-токсическим шоком», — предупредила Мухина.
Циклоспороз лечат препаратами, которые врач назначает после обследования. При значительной потере жидкости пациенту потребуется также регидратационная терапия. Самостоятельный прием антибиотиков и отказ от медицинской помощи повышает риск развития осложнений.
Риск для путешественников
Для россиян опасность инфицирования, прежде всего, связана с поездками в регионы, где циклоспороз встречается чаще. Речь идет о странах Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки.
Международные перелеты помогают инфекциям быстро пересекать границы, а свежие продукты проходят длинную цепочку поставок и локаций.
«Риск для россиян безусловно существует, так как сейчас эпидемии благодаря авиатранспорту распространяются за один-два часа», — сказала Мухина.
При этом холодный климат сдерживает распространение паразита.
В поездках специалист рекомендовала пить безопасную бутилированную воду, тщательно промывать овощи, фрукты, зелень и ягоды. Готовые салаты и блюда из свежих продуктов требуют особой осторожности, особенно если неизвестно, как их хранили и обрабатывали. Соблюдение этих простых правил поможет снизить риск заражения во время поездок и после возвращения домой.