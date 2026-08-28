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    Болезнь грязных рук. Опасна ли вспышка «взрывной» диареи для россиян

    Врач Мухина: «взрывная» диарея в США может угрожать туристам из России

    Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press
    Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Американцы столкнулись со вспышкой «взрывной» диареи. Более 11 тысяч человек заболели после употребления салата айсберг из Мексики, почти 900 из них попали в больницы. Как распространяется опасный паразит и стоит ли россиянам опасаться инфекции, разбирался 360.ru.

    Болезнь начинается незаметно

    Возбудитель заболевания — одноклеточный паразит, который поражает слизистую тонкого кишечника. Он проходит в организме несколько стадий развития, прежде чем начинает активно размножаться.

    «Это инфекционное паразитарное заболевание тонкого кишечника, когда простейший организм — Cyclospora cayetanensis поражает энтероциты, что сопровождается взрывной диареей», — объяснила 360.ru инфекционист Марият Мухина.

    Созревшие формы паразита покидают организм вместе с фекалиями. Однако сразу заразить другого человека они не могут: для этого им необходимо некоторое время провести во внешней среде. Только после созревания они становятся опасными.

    Фото: РИА «Новости»

    Заразиться можно через воду и продукты

    Циклоспороз передается фекально-оральным путем. Источником инфекции могут стать плохо вымытые овощи, зелень, фрукты, ягоды и готовые салаты. Опасна также вода, загрязненная стоками.

    «Мы можем смело сказать, что это болезнь грязных рук или грязных овощей — зелени, салата, ягод, особенно малины и черники — или воды, если те загрязнены фекалиями», — рассказала врач.

    По сведениям Центра по контролю и профилактике заболеваний ( CDC ), в США паразита нашли в салате айсберг, который произвела компания Taylor Farms de Mexico. Его подавали в том числе в популярных ресторанах сети Taco Bell.

    Инфекционист уточнила, что загрязнение могло произойти во время выращивания или полива зелени, если для сельскохозяйственных работ использовали инфицированную воду.

    Непосредственно от заболевшего к здоровому человеку циклоспороз, как правило, не передается. Паразиту необходимо время, чтобы пройти нужные стадии развития за пределами организма.

    Прямой контакт, например при бытовом общении, не приводит к заражению.

    Марият Мухина

    Инфекционист

    Болезнь истощает организм

    Первые признаки инфекции появляются примерно через неделю после заражения. В некоторых случаях скрытый период может длиться до двух недель. У человека начинается водянистая диарея, возникают боли и спазмы в животе, тошнота, слабость, вздутие и метеоризм. Снижаются аппетит и вес.

    Для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом болезнь представляет особую угрозу.

    «Эти категории граждан могут не справиться с затяжной водянистой диареей, которая сопровождается обезвоживанием, нарушением всасывания питательных веществ, потерей электролитов, инфекционно-токсическим шоком», — предупредила Мухина.

    Фото: РИА «Новости»

    Циклоспороз лечат препаратами, которые врач назначает после обследования. При значительной потере жидкости пациенту потребуется также регидратационная терапия. Самостоятельный прием антибиотиков и отказ от медицинской помощи повышает риск развития осложнений.

    Риск для путешественников

    Для россиян опасность инфицирования, прежде всего, связана с поездками в регионы, где циклоспороз встречается чаще. Речь идет о странах Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки.

    Международные перелеты помогают инфекциям быстро пересекать границы, а свежие продукты проходят длинную цепочку поставок и локаций.

    «Риск для россиян безусловно существует, так как сейчас эпидемии благодаря авиатранспорту распространяются за один-два часа», — сказала Мухина.

    При этом холодный климат сдерживает распространение паразита.

    В поездках специалист рекомендовала пить безопасную бутилированную воду, тщательно промывать овощи, фрукты, зелень и ягоды. Готовые салаты и блюда из свежих продуктов требуют особой осторожности, особенно если неизвестно, как их хранили и обрабатывали. Соблюдение этих простых правил поможет снизить риск заражения во время поездок и после возвращения домой.