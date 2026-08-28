Болезнь грязных рук. Опасна ли вспышка «взрывной» диареи для россиян

Врач Мухина: «взрывная» диарея в США может угрожать туристам из России

Американцы столкнулись со вспышкой «взрывной» диареи. Более 11 тысяч человек заболели после употребления салата айсберг из Мексики, почти 900 из них попали в больницы. Как распространяется опасный паразит и стоит ли россиянам опасаться инфекции, разбирался 360.ru.

Созревшие формы паразита покидают организм вместе с фекалиями. Однако сразу заразить другого человека они не могут: для этого им необходимо некоторое время провести во внешней среде. Только после созревания они становятся опасными.

Возбудитель заболевания — одноклеточный паразит, который поражает слизистую тонкого кишечника. Он проходит в организме несколько стадий развития, прежде чем начинает активно размножаться.

Заразиться можно через воду и продукты

Циклоспороз передается фекально-оральным путем. Источником инфекции могут стать плохо вымытые овощи, зелень, фрукты, ягоды и готовые салаты. Опасна также вода, загрязненная стоками.

«Мы можем смело сказать, что это болезнь грязных рук или грязных овощей — зелени, салата, ягод, особенно малины и черники — или воды, если те загрязнены фекалиями», — рассказала врач.

По сведениям Центра по контролю и профилактике заболеваний ( CDC ), в США паразита нашли в салате айсберг, который произвела компания Taylor Farms de Mexico. Его подавали в том числе в популярных ресторанах сети Taco Bell.

Инфекционист уточнила, что загрязнение могло произойти во время выращивания или полива зелени, если для сельскохозяйственных работ использовали инфицированную воду.

Непосредственно от заболевшего к здоровому человеку циклоспороз, как правило, не передается. Паразиту необходимо время, чтобы пройти нужные стадии развития за пределами организма.