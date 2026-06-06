Инфекционист назвала категории россиян из зоны риска заражения хантавирусом

Мужчины, работающие в сельском хозяйстве, а также рыбаки и охотники чаще всего заражаются хантавирусом в России. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-инфекционист Юлия Минакова.

По ее словам, в случае с сельскохозяйственными работниками это обусловлено близостью к диким грызунам в их природной зоне. Рыбаки и охотники оказались в зоне риска из-за пренебрежения гигиеной.

«Они не всегда используют дезинфицирующие средства для обеззараживания воды и используют ее для приготовления еды, чистки рыбы и так далее. Соответственно, у них риск инфицирования выше», — сообщила Минакова.

Заразиться можно при контакте с дикими мышами и хомяками. Вирус выделяется с их калом, мочой и слюной.

Ранее Минздрав Греции заявил, что заразиться хантавирусом можно даже при уборке, если вдохнуть частицы продуктов жизнедеятельности грызунов.