Минздрав Греции рассказал о рисках заразиться хантавирусом при уборке

Чтобы не заразиться хантавирусом, необходимо соблюдать осторожность во время уборки в местах, где возможно присутствие грызунов. Об этом РИА «Новости» сообщили пресс-службе Национальной организации общественного здравоохранения Греции (EODY), находящейся в ведении минздрава.

Следует быть особенно осторожными при уборке закрытых помещений, складов, сельскохозяйственных объектов, подвалов или загородных домов.

Врачи уточнили, что хантавирус передается через вдыхание воздушных паров, содержащих мелкие частицы мочи, фекалий или слюны инфицированных грызунов. В качестве профилактики они посоветовали проводить дезинфекцию помещений, где могут встречаться мыши и крысы.

После вспышки на нидерландском корабле MV Hondius число зараженных хантавирусом увеличилось до 13 человек. Руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подтвердил, что о новом случае после круиза сообщила Испания.