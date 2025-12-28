Инфаркты и трупы на их совести. Мясников набросился с критикой на блогеров и врачей

Некоторые блогеры и доктора-преступники убеждают россиян отказываться от приема статинов в новогодние праздники, из-за чего многие люди умирают от инсультов и инфарктов. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он подробно рассказал о статинах — группе лекарств, которые помогают нормализовать уровень холестерина в крови. Такие препараты назначают при повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний.

Телеведущий назвал людей, которые отказываются от приема лекарств, «антистатиночниками» и призвал не брать с них пример.

«Они ничего не понимают в этой теме, ведутся либо на идиотов-блогеров, либо на врачей-преступников, которые, не понимая ситуации, начинают отговаривать людей от приема лекарств. На их совести потом инсульты, инфаркты и трупы», — подчеркнул Мясников.

Он призвал продолжать пить статины даже при потреблении алкоголя, так как резкое прекращение приема лекарств станет ударом по здоровью.

Ранее Мясников усомнился в возможности возникновения пандемии гриппа А. Несмотря на это, он призвал соблюдать осторожность: не посещать людные места, соблюдать дистанцию и правила гигиены.