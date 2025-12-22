Доктор Мясников раскрыл, ждать ли пандемию гриппа А

Доктор Мясников: не думаю, что мы увидим пандемию, но надо быть осторожными

Новости о гриппе А продолжают будоражить общественность. Люди задаются вопросом, не повторится ли пандемия с ее страшными последствиями. По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, декабрь практически прошел, пока все под контролем.

«Не думаю, что мы увидим пандемию, но группам риска надо быть особенно осторожными. Не посещать людные места, соблюдать дистанцию, личная гигиена — ну, все то, о чем нам так жестко напомнил ковид», — написал он в своем Telegram-канале.

N3H2 изучен давно, но отличается от других вирусов тем, что вызывает тяжелое течение болезни у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Это приводит к более частым госпитализациям и увеличению смертности. Вакцина против него существует, и его антиген входит в стандартные сезонные вакцины на 2025–2026 годы.

Проблема в том, что после выхода этой вакцины вирус N3H2 сильно изменился, отметил доктор. Сейчас циркулирует его подвид K. Создание вакцин от гриппа — это как стрельба по движущейся мишени.

«Врачи надеются, что хоть какой-то иммунитет нынешняя вакцина даст, но понимают, что процент успеха в любом случае будет небольшой», — добавил он.

Ранее россияне стали жаловаться на потерю зрения после перенесенного гриппа А. На третий-пятый день заболевания у людей появляется туман перед глазами и двоение. Им становится трудно сфокусироваться на предметах.

Врачи предупреждают: не стоит переносить болезни на ногах, чтобы не заражать других. Особенно уязвимы, по ее мнению, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.