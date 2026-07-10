Голикова рассказала о «болезнях-всадниках», которыми страдают 37% россиян

Около 37% россиян страдают от так называемых «болезней-всадников». Об этом на пленарной сессии «Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика» в рамках II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия"рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова передал ТАСС .

«Есть еще в литературе даже такой термин, который, наверное, многие из вас слышали — „болезни-всадники“. Это рак, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет второго типа, нейродегенеративные заболевания. В России на сегодняшний день данными болезнями страдают 37% взрослого населения страны», — отметила вице-премьер.

Голикова добавила, что эти заболевания можно распознать на ранней стадии, так как они не развиваются за несколько часов или дней. ВОЗ отнес эти заболевания к категории управляемых.

Заболеть раком от одного раза употребления вредного продукта невозможно, отметил онколог-уролог Александр Дзидзария. Однако при многолетнем регулярном воздействии и накопительном эффекте некоторые продукты могут представлять опасность. В список провоцирующих рак продуктов входят фастфуд, алкоголь и переработанное мясо.