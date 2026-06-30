Онколог Дзидзария рассказал, что в список провоцирующих рак продуктов входят фастфуд, алкоголь и переработанное мясо

Онколог-уролог, доктор медицинских наук Александр Дзидзария в беседе с aif.ru объяснил, какие продукты питания могут быть связаны с повышенным риском развития рака.

По словам специалиста, ни один продукт не может вызвать рак после единичного употребления. Однако при многолетнем регулярном воздействии и накопительном эффекте некоторые продукты могут представлять опасность.

Среди наиболее изученных факторов риска — переработанное мясо: колбасы, сосиски и другие промышленные изделия. Также к потенциально опасным при частом употреблении относят красное мясо, алкоголь, сладкие газированные напитки и фастфуд, отметил сайт KP.RU.

Кроме того, риск могут повышать сильно зажаренные и копченые продукты, а также соленая рыба, в процессе приготовления которой образуются вещества с канцерогенным потенциалом.