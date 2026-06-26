Главный нарколог Москвы заявил, что алкоголь не в моде у столичной молодежи

Алкоголь больше не пользуется популярностью в московской молодежной среде, заявил главный нарколог Москвы Антон Масякин. Об этом сообщил ТАСС.

Столица наряду с Северным Кавказом входит в число регион с самым низким уровнем потребления горячительного и алкоголизма. Добиться этого помог целый комплекс мер — помимо запретов влияет доступность и разнообразие других видов развлечений, считает Масякин.

«Вы сами видите в соцсетях — каждую субботу мы бежим, плывем, играем», — отметил главный нарколог. По всему городу открыты теннисные, волейбольные и другие спортивные площадки.

Если на Кавказе не употребляют алкоголь по религиозным соображениям, то в Москве молодежь считает это не модным, не трендовым и предпочитает спорт, подытожил врач.

Ранее нарколог Василий Шуров озвучил основные причины, по которым люди начинают «прикладываться к бутылке». Все дело в психологическом состоянии и желании уйти от реальности.