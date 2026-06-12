Сегодня 19:17 Побег от реальности и от себя. Почему люди с зависимостями выбирают позицию жертвы Нарколог Шуров: люди начинают пить спиртное из-за желания «замедлить» мозг 0 0 0 Эксклюзив

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Психология

Алкоголь часто воспринимается как простой и доступный способ снять стресс, однако на деле употребление спиртного таит огромную опасность. Вопреки распространенному мнению, выпивка только замедляет мозг и не способствует расслаблению. Алкоголиков устраивает этот механизм — так они сбегают от реальности.

Как развивается зависимость Нарколог Василий Шуров в подкасте «Лепта» озвучил основные причины, по которым люди начинают «прикладываться к бутылке». По его словам, все дело кроется в психологическом состоянии и желании уйти от реальности. Вопреки распространенному мнению, изначально в организме нет потребности в спиртном. Предрасположенность к алкоголизму может возникнуть у людей с поломкой дофаминовых рецепторов, с личностными проблемами и отсутствием стрессоустойчивости. Также риск повышается, если в семье были алкоголики. «Они часто прибегают к этому допингу, потому что, если мы вернемся к определению зависимости, — это изменение психического состояния, уход от реальности. То есть в реальность они не вписываются и выбирают самый простой путь — не расти, не совершенствоваться, не пытаться что-то изменить, а просто одурманивать свой мозг», — уточнил врач. Он объяснил, что многих устраивает действие алкоголя, поэтому они и не борются с вредной привычкой. В погоне за легким дофамином они намеренно тормозят мозговую деятельность. «Залил в мозг и все — ты собой доволен. По крайней мере до завтрашнего утра. И многих очень устраивает этот механизм», — добавил Шуров.

Фото: РИА «Новости»

Нарколог объяснил, что алкоголик намеренно отравляет кору головного мозга, чтобы не держать в уме важные задачи, распорядок дня и различные проблемы. Он назвал такое «анестезирование» инфантильным поведением.

Проблемы надо решать, они же будут усугубляться и накапливаться, плюс идет потеря здоровья. Гораздо проще просто одурманивать мозг и делать вид, что все нормально.

Как бороться Когда у человека есть какой-то позитивный образ будущего и представление о результате, то он понимает, каких ему не хватает ресурсов и шагов, и начинает двигаться в этом направлении. «Это как раз история про долгий дофамин. Ты сразу от первого шага в нем купаться не будешь, как это происходит после алкоголя. Надо приложить определенные усилия», — уточнил нарколог. Если проблема зашла далеко, то необходимо лечить алкогольную зависимость, работать с психотерапевтами, с убеждениями. При этом часть людей находятся в инфантильной позиции «хочу». Они выдвигают претензии всему миру, но не готовы дать что-то взамен. Нарколог отметил, что для признания зависимости есть определенные критерии, по которым ставят диагноз «эпизодическое употребление с вредными последствиями». «Психическая, физическая зависимость, абстинентный синдром (когда человек уже без этого не может функционировать). Эпизодическая — раз в две недели, раз в месяц. Многие так начинают. Им тоже кажется, что они так смогут всю жизнь», — рассказал Шуров.

Фото: РИА «Новости»

Специалист также опроверг миф о том, что есть безопасная доза алкоголя для организма «Это все дешевейшая демагогия. Это интоксикант, тормозное вещество для мозга, он не нужен ни в каких дозах. Поэтому переработка 10 граммов этанола — это час усиленной работы печени, когда она больше ничем не может заниматься», — подчеркнул врач. Он пояснил, что зависимому от алкоголя человеку важно остаться наедине с последствиями. Если в семье есть алкоголик, то лучше от него дистанцироваться, даже если это приведет к полному разрыву. Нарколог посоветовал не выплачивать долги за зависимого человека и не потакать ему. По словам врача, только так алкоголик сможет нащупать пульс к избавлению от пагубной привычки, в противном случае вместе с ним в проблемах погрязнет вся семья. «Это не дно. Дно — когда спасают до последнего, и он гниет заживо. В тюрьму передачки возят и все гордятся, какие они человеколюбивые, а по сути и своей жизнью не живут, и будущее детей уродуют, показывая кривую модель взаимоотношений», — объяснил Шуров. По словам эксперта, полностью избавиться от зависимости нельзя. Как только человек возвращается к пагубной привычке, он может сорваться, независимо от того, сколько прошло времени. По этой причине специалисты считают, что пациент находится в ремиссии, даже если он не пьет уже несколько лет.