Гастроэнтеролог рассказал о губительном влиянии кофе с сахаром на организм

Кофе с сахаром чрезмерно нагружает пищеварительную систему и плохо влияет на организм в целом в связи с резким повышением уровня глюкозы в крови. Об этом РИА «Новости» рассказала гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

По словам врача, большое количество сахара в кофе не только мешает лучше раскрыться вкусу кофе, но еще и наносит вред, потому что кофе сам по себе временно повышает уровень глюкозы в крови.

«Более того, сахар и так содержится во многих наших продуктах. Поэтому идет дополнительная нагрузка на пищеварительную систему и на весь организм в целом», — объяснила гастроэнтеролог.

Помимо этого, Ильяшенко напомнила, что нельзя класть сахар в кофе тем, кто страдает сахарным диабетом.

Ранее гастроэнтеролог рассказала, чем могут быть опасны, казалось бы, безвредные бананы.