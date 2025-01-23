Бананы не так просты. Врач рассказала о вреде этих тропических фруктов

Людям, страдающим от эрозивно-язвенных повреждений желудка и синдрома раздраженного кишечника, не рекомендуется употреблять в пищу бананы. Об этом РИА «Новости» рассказала гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко

По ее словам, в бананах содержатся много полезных веществ, среди которых такие микроэлементы как железо, кальций, калий, фтор и фосфор, а также витамины группы B, витамины С.

Однако, добавила врач, банан не следует есть людям, страдающим заболеваниями ЖКТ или синдромом раздраженного кишечника, потому что он может вызывать метеоризм и вздутие живота по причине высокого содержания в них сахарных спиртов и растворимой клетчатки.

«При эрозивно-язвенных повреждениях желудка бананы в том числе тоже противопоказаны. Но из всех остальных фруктов этот более щадящий», — сказала гастроэнтеролог.

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