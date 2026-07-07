Гастроэнтеролог Кашух призвала людей с диабетом учитывать высокий гликемический индекс арбуза

Гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала RT о пользе арбуза и о том, сколько его можно съедать в день.

Арбуз состоит из воды почти на 90%, поэтому он хорошо помогает утолять жажду в жару. Мякоть арбуза богата ликопином, который действует как антиоксидант и замедляет возрастные изменения. Кроме того, в арбузе есть аскорбиновая кислота, ретинол, калий, магний и аминокислота цитруллин, положительно влияющая на тонус сосудов и кровоток.

Для взрослого человека без хронических болезней ограничений по употреблению арбуза нет, однако врач рекомендует выбирать овощи и фрукты по вкусу и съедать не менее 400 граммов в день. Детям арбуз вводят постепенно и осторожно, начиная с года или даже немного раньше при отсутствии проблем со здоровьем. Есть арбуз лучше в первой половине дня, чтобы не провоцировать частые позывы к мочеиспусканию ночью. Однако некоторым людям стоит отказаться от употребления арбуза.

«Людям с диабетом нужно учитывать высокий гликемический индекс арбуза и присутствие легкоусвояемых сахаров, которые способны резко поднять уровень глюкозы в крови», — считает Кашух.

При мочекаменной болезни и других почечных патологиях арбуз может быть противопоказан из-за мощного мочегонного действия и содержания калия, которые усиливают нагрузку на выделительную систему. В периоды обострения панкреатита, при гестозе у беременных и при аллергии арбуз также лучше исключить из меню.