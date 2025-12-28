Гастроэнтеролог дала три ценных совета для выбора сладкого подарка ребенку
Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не дарить детям на новый год леденцы
На сладком подарке ребенку лучше не экономить, потому что дешевые конфеты могут делаться с большим количеством вредных добавок. Об этом RT рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Она обратила внимание, что дешевые сладкие подарки часто содержат конфеты, в которых много трансжиров, красителей, консервантов и ароматизаторов.
Специалист дала россиянам несколько советов по выбору угощения, которые помогут сохранить здоровье ребенка. Она призвала не покупать много сосательных конфет и леденцов, так как они провоцируют кариес и механическое повреждение эмали.
По ее словам, гораздо лучше будет выбрать сладости с натуральным составом: мармелад на основе фруктового пюре без искусственных красителей, зефир, шоколад с высоким содержанием какао (не менее 50%). Она уточнила, что такая еда реже вызывает аллергию, в ней меньше вредных добавок.
Гастроэнтеролог также напомнила, что большое количество сладостей может навредить здоровью.
«Строгие запреты не нужны — это лишь подогреет интерес к запретным продуктам, а в будущем грозит нарушением пищевого поведения. Но это не значит, что ребенку надо разрешить съесть сразу мешок конфет», — объяснила она.
