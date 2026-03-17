Федеральный центр мозга начал набирать пациентов для лечения глиобластомы

Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА приступил к набору первых пациентов для персонифицированной химиотерапии глиобластомы. Об этом заявил руководитель учреждения Всеволод Белоусов, его процитировало РИА «Новости» .

Глава Федерального центра мозга выступил на сессии форума «Здоровое общество» и рассказал, что доклинические исследования вакцины против глиобластомы подходят к концу.

По его словам, помимо онковакцин специалисты занимаются программой персонализированной химиотерапии. Сотрудники центра последние три года проводили исследования стволовых клеток, выделенных из удаленных опухолей.

«Мы эти клетки берем и тестируем против 30 разрешенных химиотерапевтических препаратов, которые в России используются и которые, по нашему мнению, могут быть перспективны под глиобластом», — заключил Белоусов.

Ранее специалисты определили, что каротиноид зеаксантин может усиливать эффективность Т-лимфоцитов, ответственных за уничтожение раковых клеток.