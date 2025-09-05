Cell Reports Medicine: каротиноид зеаксантин повышает эффективность противораковых препаратов

В журнале Cell Reports Medicine появилась статья, в которой говорится, что каротиноид зеаксантин способен усиливать активность Т-лимфоцитов, которые борются с раковыми клетками. Ученые установили, что питание с высоким содержанием этого пигмента замедляет развитие опухолей у грызунов.

Зеаксантин в сочетании с препаратами, блокирующими контрольные точки иммунитета, значительно повышает результативность лечения. В лабораторных условиях было доказано, что компонент увеличивает способность человеческих Т-клеток уничтожать клетки меланомы, миеломы и глиобластомы, написал TheRussianNews.

Пигмент стабилизирует рецепторы на поверхности иммунных клеток и активирует сигнальные пути, необходимые для их «боевой готовности». Так как зеаксантин уже доступен в качестве безопасной добавки для здоровья глаз, он может быть быстро внедрен в схемы иммунотерапии.