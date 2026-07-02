Фармаколог Караева рассказала, что препараты могут потерять лечебные свойства при неправильном хранении в жару

Профессор кафедры фармакологии лечебного факультета Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Елена Караева в интервью «Москве24» предупредила, что лекарства могут потерять эффективность после суток на жаре, даже если внешне они не изменились.

По словам эксперта, большинство лекарственных средств требуют температуру до +25 градусов. В квартирах даже в 30-градусную жару отметка редко поднимается выше этого параметра. Поэтому аптечку можно спокойно оставлять в комнатных условиях, но в темном и прохладном месте, например, в шкафу в глубине комнаты, не выходящей на солнечную сторону. Не рекомендуется оставлять лекарства в ванной из-за влажности, которая также влияет на качество медикаментов.

Караева подчеркнула, что современная фармацевтическая промышленность не допускает, чтобы лекарственные препараты при неправильном хранении превращались во что-то токсическое для организма. Однако они могут быстро потерять лечебные свойства, и больной не получит нужного эффекта от терапии.

Препараты в жидкой форме, такие как сиропы, на жаре могут испаряться, из-за чего концентрация лекарственного средства повышается, что чревато передозировкой. Однако такое возможно, только если хранить флакон открытым.

Особенно опасны таблетки с пленочным покрытием: при потере свойств они могут внешне совершенно не измениться. Поэтому, если лекарство забыли убрать и оно пролежало в жаркий день, например, в бардачке авто около суток, лучше не рисковать и приобрести новое.