«Это очень серьезная величина». Аптеки Екатеринбурга столкнулись с дефицитом физраствора

В аптеках Екатеринбурга возник дефицит физраствора (хлорида натрия). С чем это связано и к чему может привести, 360.ru рассказали директор городской аптечной справочной службы Елена Московкина и эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

Московкина подтвердила дефицит физраствора и заявила, что это началось в сентябре–октябре, но затруднилась назвать причины.

«В аптеках его действительно мало. У нас же большой город, аптек буквально единичное количество, препарат востребованный», — заявила она.

Беспалов объяснил возникший дефицит значительным снижением производства.

«Натуральный объем производства данных препаратов сократился примерно на 45%. Это очень серьезная величина. Речь идет о десятках миллионов упаковок, притом что данный препарат используется практически при всех более-менее серьезных медицинских вмешательствах», — рассказал он.

Беспалов отметил, что рентабельность производства физраствора низка, а цена зафиксирована государством. Из-за роста себестоимости и затрат на логистику производителям становится все менее выгодно производить препарат. Для решения проблемы эксперт призвал Минздрав и профильные ведомства принять меры, например, проиндексировать стоимость.

В октябре появилась информация о дефиците аналогов «Оземпика» в России, однако Росздравнадзор быстро опроверг ее.