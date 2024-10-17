Фейк: в российских регионах возник дефицит аналогов «Оземпика»

В Сети появилась информация, что в российских аптеках сложился дефицит препарата «Семавик», являющегося аналогом ушедшего с рынка «Оземпика». Однако эти сведения оказались недостоверными.

Фейк

В интернете распространилась информация, что в аптечных сетях в регионах не хватает семаглутида. Этот препарат лежит в основе оригинального «Оземпика» и всех его дженериков. Его используют для лечения сахарного диабета второго типа, но он также эффективен и при похудении, поскольку снижает аппетит.

Правда

Росздравнадзор опроверг эти сообщения.

Во-первых, в Россию продолжаются поставки оригинального «Оземпика». Во-вторых, «Семавик» — не единственный дженерик, зарегистрированный в стране, есть еще три препарата, стабильно вводящихся в оборот. С начала года выпустили более 1,3 миллиона упаковок. В-третьих, сейчас, по данным ведомства, в аптечных сетях 130 тысяч упаковок «Оземпика» и его аналогов, из которых в одной только Москве около 26 тысяч.

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