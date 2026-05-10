Это не COVID. В ВОЗ заявили о низком риске заражения хантавирусом

Хантавирус Андес, вспышку которого зафиксировали на борту круизного лайнера MV Hondius, не связан с коронавирусом и не является им. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге перед эвакуацией пассажиров судна.

В воскресенье, 10 мая, ВОЗ совместно в властями Испании планирует спецоперацию по экстренной эвакуации людей с круизного борта. Там до сих пор остаются порядка 150 человек, за их состоянием следят врачи.

Гебрейесус отметил, что тревога вокруг ситуации с лайнером вполне понятна, поскольку пандемия коронавируса затронула весь мир, а память о ней еще свежа. При этом текущая обстановка выглядит гораздо спокойнее.

«Это заболевание не является COVID, и мы, как ВОЗ, неоднократно об этом заявляли», — сказал он.

Глава ВОЗ добавил, что риск заражения остается низким как в целом по миру, так и для жителей Канарских островов, куда судно должно прибыть.

Для эвакуации пассажиров и членов экипажа планируют задействовать 10 самолетов. Около шести рейсов должны будут вывезти граждан стран Евросоюза, еще примерно четыре борта подготовили для жителей других государств.

Ранее научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что создание вакцины от хантавируса в России может занять около полутора лет.