В России оценили сроки создания вакцины от хантавируса

Гинцбург: Россия могла бы создать вакцину от хантавируса за полтора года

Специалисты российского Центра Гамалеи в состоянии разработать вакцину от хантавируса. На это потребуются около полутора лет и финансирование, сообщил «Известиям» научный руководитель центра Александр Гинцбург.

«Технология вирусоподобных частиц уже была успешно применена для вакцины от ротавирусов. Это подход можно использовать для создания вакцины против хантавируса», — сказал он.

По мнению Гинцбурга, следует создать вакцину сразу против пяти-семи распространенных вариантов хантавируса, а не ограничиваться одним. Для того, чтобы выделить эти штаммы, потребуется проведение исследований. В целом срок разработки препарата он оценил в полтора года.

Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius, скончались три человека. Резкий рост случаев инфицирования зарегистрирован также в Аргентине. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус исключил вероятность новой пандемии.