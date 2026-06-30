Эндокринолог Соловьева предупредила о потенциальной опасности меда для поджелудочной железы

Эндокринолог Мария Соловьева в интервью «Царьграду» рассказала, что избыток сладкого может негативно сказаться на работе поджелудочной железы, независимо от того, употребляется ли сахар, мед или фруктоза.

Как отметила специалист, ключевую роль играет не вид подсластителя, а общее количество и частота его употребления в течение дня. Для людей с лишним весом, нарушением обмена веществ, преддиабетом или диабетом мед в больших дозах ничем не лучше сахара, а иногда даже опаснее, потому что его едят больше, считая полезным, отметил сайт KP.RU.

Обычный сахар и мед по сути являются быстрыми углеводами, которые резко повышают уровень глюкозы и заставляют поджелудочную активно вырабатывать инсулин. При регулярных «сладких перекусах» без перерывов железа работает в постоянном режиме, что со временем может привести к нарушениям обмена.

Фруктоза также не является безопасной альтернативой. В больших количествах она перегружает печень, способствует накоплению жира и развитию инсулинорезистентности. Врач подчеркнула, что особенно опасны добавленные сахара в готовых продуктах и напитках, а не натуральные сахара из цельных фруктов.