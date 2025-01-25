Эндокринолог назвал первые признаки сахарного диабета

Эндокринолог Невольникова: сухость во рту может быть первым признаком диабета

Частые простудные заболевания, усталость и сухость во рту могут быть первыми признаками сахарного диабета. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова.

«Первыми симптомами того, что у пациента развивается сахарный диабет, могут быть частое мочеиспускание, сильная жажда и сухость во рту, повышенный аппетит, усталость и слабость, беспричинная потеря веса, медленное заживление ран», — сообщила специалист.

Также о развитии заболевания свидетельствует покалывание в конечностях и ухудшение зрения. Для диагностики заболевания необходимо сделать анализ крови на глюкозу. Высокий уровень глюкозы вместе с симптомами является признаком сахарного диабета.

Хроническая усталость может указывать на проблемы со щитовидной железой и на развитие сахарного диабета.