Врач Иванникова сообщила, что постоянная усталость может указывать на диабет

Эндокринолог, глава Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра при Университете имени Пирогова Екатерина Иванникова в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что хроническая усталость может указывать на проблемы со щитовидной железой и на развитие сахарного диабета.
Иванникова подчеркнула, что диагноз «хроническая усталость» ставится только тогда, когда человек продолжает испытывать недомогание даже при соблюдении режима сна (ложится спать не позже 23:00), а также поддерживает баланс между работой и отдыхом, написало ИА НСН.
Если специалисты, такие как психотерапевт, психолог или невролог, не обнаруживают патологий в своих областях, Иванникова рекомендует обратиться к эндокринологу для проверки состояния щитовидной железы.
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