Эндокринолог назвала безопасную для здоровья суточную дозу икры

Злоупотреблять икрой не следует, несмотря на множество полезных элементов в ее составе. Об этом рассказала Lenta.ru эндокринолог Дарья Пронина.

«Рекомендованная суточная доза икры составляет примерно 20-25 граммов, или четыре чайные ложки», — сообщила она.

По словам врача, если есть слишком много икры, то возникает риск появления отеков и повышения давления из-за переизбытка соли. Кроме того, не стоит употреблять икру и при аллергии на рыбу. Хранить продукт нужно при температуре не выше четырех градусов тепла.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что красная икра противопоказана людям, склонным к отекам и страдающим гипертонией, а также при атеросклерозе и сердечно-сосудистых заболеваниях. По ее мнению, людям без проблем со здоровьем стоит есть не больше двух чайных ложек в день.