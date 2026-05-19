Эндокринолог назвал самый полезный вид хлеба

Самым полезным видом хлеба считается цельнозерновой, поскольку при его приготовлении используются все части зерна. Об этом Lenta.ru рассказала эндокринолог Виктория Садовская.

«Наиболее полезным считается цельнозерновой хлеб <…> В нем содержится больше клетчатки, чем в других видах, за счет чего нормализуется работа кишечника и надолго сохраняется ощущение сытости», — заявила эндокринолог.

Врач также отметила, что цельнозерновой хлеб обладает антиоксидантными свойствами и содержит витамины группы B, а также магний, железо и селен. Эти вещества важны для нормальной работы организма и общего состояния здоровья.

Однако есть рекомендуют не больше двух ломтиков хлеба в день. По словам эндокринолога, хорошим дополнением к нему могут стать творог, яйца, рыба, мясо или овощи.

Ранее правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни. Россиянам посоветовали завтракать в течение часа после пробуждения, ужинать не позднее чем за три часа до сна и делать между приемами пищи перерывы по четыре–пять часов.