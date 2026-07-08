Эндокринолог Михалева рассказала о снижении уровня тестостерона у мужчин

Европейское общество репродукции человека и эмбриологии представило исследование, которое выявило снижение общего уровня тестостерона у мужчин более чем в два раза — на 54%, с 1972 по 2019 год. Эндокринолог Оксана Михалева в беседе с «Ридусом» сообщила, что в России также наблюдается снижение уровня тестостерона у мужчин.

По ее словам, проблема часто начинается с детского возраста и связана с ожирением, которое негативно влияет на выработку гормона.

«Прогрессирующее снижение уровня тестостерона у мужчин происходит повсеместно, в России тоже. Очень у многих мужчин развивается ожирение, даже с детского возраста, и к этому относятся несерьезно. Это очень плохо влияет на выработку тестостерона. Сейчас крайне мало мужчин со здоровым уровнем тестостерона», — заявила Михалева «Ридусу».

Врач подчеркнула, что здоровый образ жизни и правильное питание могут помочь повысить уровень тестостерона, хотя полное восстановление невозможно. Низкий тестостерон может привести к снижению мышечной и костной массы, саркопении, остеопорозу, ожирению, диабету, артериальной гипертензии и репродуктивным проблемам.

Также исследования показали, что низкий уровень тестостерона у мужчин связан с повышенным риском возникновения и летального исхода от рака. Результаты работы были опубликованы в издании The Lancet Healthy Longevity. Оказалось, что мужчины с низким уровнем гормона чаще сталкивались с риском смерти от рака по сравнению с теми, у кого содержание тестостерона было наибольшим.