Эксперт по анатомии Решетун предупредил, что 99% людей не подготовлены к погружению в ледяную воду

Крещение Господне — значимый праздник для православных верующих. Многие уверены, что вода в этот день приобретает особые свойства, и погружение в купель способно смыть грехи. Однако священнослужители неоднократно подчеркивали, что этот ритуал не является обязательным. Главное — посетить церковную службу и принести домой освященную воду, написал сайт KP.RU .

Тем не менее, для многих людей Крещение становится поводом проверить свою силу духа и окунуться в прорубь. Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета Алексей Решетун предупреждает: «99 % людей, то есть те, кто не морж, не подготовлены к погружению в ледяную воду». Такое погружение — серьезный стресс для организма, который может активировать все системы организма. Даже у здоровых людей могут возникнуть проблемы, например, насморк. А для тех, у кого есть хронические заболевания, реакция организма на холод может быть непредсказуемой и опасной.

Существуют определенные категории людей, которым строго не рекомендуется погружаться в купель. К ним относятся: люди с инфекционными или неинфекционными заболеваниями в стадии обострения; люди с заболеваниями дыхательной системы; люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; люди с заболеваниями пищеварительной системы; люди с сахарным диабетом; люди с заболеваниями суставов; люди с хроническими заболеваниями почек; люди старше 75 лет; беременные женщины; дети до семи лет.