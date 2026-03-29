Единственную безопасную диету назвали в России

Ограничения в еде вредны для организма, поэтому единственной полезной системой питания является сбалансированный рацион с большим количеством клетчатки. Врач медицинской профилактики, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова сообщила об этом РИА «Новости» .

Она напомнила, что само слово «диета» переводится с греческого как образ жизни. Поэтому самый правильный режим питания тот, который не вредит человеку. Большинство же диет, по словам Смирновой, либо обделяют, либо нагружают организм.

«После „кремлевской“ большое количество пациентов оказались у нефрологов из-за проблем с почками. При кето-диете может сильно травмироваться щитовидная железа», — сказала врач.

Интервальное голодание Смирнова не отнесла к диетам. Она допустила, что оно может быть полезно, если практикуется под контролем врача, иначе пострадает желчный пузырь.

Оптимальной для здоровья она назвала систему Алексея Покровского. Выдающийся диетолог, академик настаивал на трехразовом горячем питании с большим количеством цветных плодов. Смирнова заявила, что она сбалансирована по белкам, жирам и углеводам.

