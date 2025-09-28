Диетолог Денисенко рассказала, что интервальное голодание может быть опасно для здоровья

Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с KP.RU поделилась информацией о рисках, связанных с интервальным голоданием и полным отказом от пищи. Она подчеркнула, что схемы, предполагающие голодание до 20 часов в сутки, подходят далеко не всем и могут быть опасны для здоровья.

«Безусловно, в мире существуют аналоги интервального голодания, и они применяются веками. Например, мусульмане в Рамадан не едят днем. Рекомендовать этот стиль питания всем подряд я бы не стала: что подходит одному, может навредить другому», — отметила Денисенко

Доктор также подчеркнула, что перед изменением рациона необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться с врачом.