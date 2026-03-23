Ученые выяснили, какое питание защищает мозг от старения CNN: диета MIND замедлила потерю серого вещества в мозге на 2,5 года

Диета MIND замедляет старение мозга более чем на два года. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на новое исследование.

Эта система питания объединяет элементы средиземноморской диеты и диеты DASH, созданной для снижения давления. Ее ключевая особенность — акцент на продуктах, которые снижают риск деменции: ягодах, рыбе, птице, оливковом масле и орехах. Ученые проанализировали рацион более 1,6 тысячи человек, которые на протяжении 12 лет проходили медицинские обследования и МРТ-сканирование головного мозга. Оказалось, что у тех, кто строго следовал диете MIND, структурное старение мозга замедлилось более чем на два года.

Люди, которые более строго следовали диете MIND, демонстрировали более медленное структурное старение мозга. Чанчжэн Юань профессор Школы медицины Чжэцзянского университета в Ханчжоу

Он добавил, что у них наблюдалось более медленное сокращение серого вещества — области, отвечающей за память и мышление. Каждые дополнительные три балла в приверженности диете соответствовали замедлению старения мозга на 2,5 года. Наибольший вклад в этот процесс, согласно исследованию, внесли ягоды, которые замедляли расширение желудочков мозга, а также птица, употребление которой замедляло потерю серого вещества. Ранее китайские ученые из Университета науки и технологий и Педагогического университета Гуйчжоу пришли к выводу, что аморальное поведение и склонность к лицемерию имеют под собой четкую биологическую основу, а значит — поддаются коррекции.