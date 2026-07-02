Дополнительные анализы крови вошли в программу диспансеризации

ФФОМС включил в диспансеризацию анализы на риски сердечно-сосудистых заболеваний

Оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний теперь можно бесплатно в рамках диспансеризации. В программу обследований вошли липидный профиль и уровень липопротеида А. Об этом председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин сообщил РИА «Новости» .

«При диспансеризации и профосмотрах пациенты смогут одновременно проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови, что поможет раньше выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал он.

В женский комплекс обследований ФФОМС добавил жидкостное цитологическое исследование и анализ на вирус папилломы человека. Беременным доступно неинвазивное пренатальное тестирование.

Ранее плановая диспансеризация спасла мужчину из Подмосковья. Врачи обнаружили в устье его подключичной артерии атеросклеротическую бляшку.