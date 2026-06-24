Врач Крючков указал на проблему с доступностью вакцины «Гардасил 9» от ВПЧ-инфекции в России

Из-за сложностей с доступностью препарата «Гардасил 9» в России девушки выезжают в Белоруссию для вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом сообщил кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков в беседе с радиостанцией Sputnik .

Врач подчеркнул, что как минимум 95% случаев рака шейки матки вызываются несколькими серотипами HPV. Уничтожив вирус, можно фактически избавиться от этого заболевания. Хотя заразиться могут и мужчины, и женщины, но именно у женщин ВПЧ чаще приводит к онкологическим заболеваниям.

«При отсутствии „Гардасила 9“, как, например, сейчас в России, ее можно заменить прививкой „Гардасил 4“. Она вполне допустимая и целесообразная, обеспечивает защиту от четырех наиболее распространенных и агрессивных серотипов HPV», — заверил эксперт.

Полный курс «Гардасила 9» состоит из двух или трех инъекций в зависимости от возраста пациента на момент начала вакцинации.