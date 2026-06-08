Мужчину с заблокированной бляшкой артерией спасли в больнице в Пушкино

В Пушкинской больнице во время плановой диспансеризации у пациента без выраженных жалоб врачи выявили опасное сосудистое нарушение, которое могло привести к серьезным последствиям для здоровья. Обследование помогло предотвратить потенциальный инсульт.

Мужчина пришел на прием к терапевту по настоянию супруги. Уже на первом этапе диспансеризации врачи заметили тревожный симптом: при измерении давления на левой руке не определялся пульс, тогда как на правой показатели оставались в норме. Позднее пациент признался, что ранее периодически ощущал онемение в этой руке, но не придавал этому значения.

«По результатам дополнительных обследований обнаружена атеросклеротическая бляшка в устье подключичной артерии. Рядом находится позвоночная артерия, которая питает мозг. И, грубо говоря, рука, чтобы сохраниться, начинает „красть“ кровь у мозга. Возникает синдром позвоночно-подключичного обкрадывания, который грозит ишемией головного мозга со всеми вытекающими последствиями, вплоть до инсульта задних отделов головного мозга. Чтобы избежать подобных последствий, необходимо восстанавливать кровоток. И делается это только оперативным путем», — рассказал сосудистый хирург Борис Козловский.

Врачи отмечают, что без своевременного обследования заболевание могло остаться незамеченным до развития серьезных осложнений. После операции пациента выписали домой, он проходит амбулаторное восстановление, в ближайшее время ему предстоит курс реабилитации.

Медики подчеркивают важность регулярной диспансеризации, которая позволяет выявлять опасные патологии на ранних стадиях. Записаться на профилактический осмотр можно через портал «Здоровье», по телефону 122, в инфомате поликлиники или с помощью чат-бота в мессенджере «Макс».