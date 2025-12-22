Синдром сухого глаза или слепота? Можно ли потерять зрение после гриппа

В интернете появилась информация, что жительница Москвы начала терять зрение, переболев гриппом А. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала 360.ru, возможно ли это.

Специалист заявила, что впервые о таком слышит.

«Я сама недавно перенесла, не знаю, ничего страшного. Мое зрение не ухудшилось никак. Я была привита и в легкой форме перенесла. Держалась один-два дня температура без осложнений, и достаточно быстро я пришла в строй. Сколько у меня пациентов было — они ничего такого не говорили», — рассказала она.

Врач призвала не болеть на ногах, чтобы не распространять инфекцию. Особенно рискуют, по ее словам, люди с заболеваниями сердца.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что осложнения на зрение у больных гриппом случаются, но проходят после выздоровления. Однако это не единственный возможный симптом: при гриппе могут обостриться ХОБЛ, астма, заболевания печени и почек.

«Ответственное отношение к профилактике инфекции и лечению — лучший способ защитить здоровье и избежать последствий заболевания», — приводит его слова РИА «Новости».

По данным Telegram-канала Baza, пациентам, столкнувшимися с такими проблемами, офтальмологи диагностируют синдром сухого глаза, выписывают специальные капли и обещают, что проблема решится через две недели.