Эндокринолог Хайкина отметила, что употребление кофеина в жару повышает риск обезвоживания

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина рассказала Life.ru , что многие люди замечают усиленное потоотделение после чашки кофе в жаркую погоду. Это происходит из-за кофеина, который стимулирует центральную нервную систему и ускоряет кровообращение. В ответ на это организм начинает активно охлаждаться, усиливая потоотделение.

Кофеин также влияет на гормональный фон, повышая уровень адреналина. В жару это увеличивает нагрузку на организм и может усилить ощущение перегрева. Кроме того, кофеин обладает умеренным мочегонным эффектом. Если в жару пить много кофе и при этом недостаточно воды, организм быстрее теряет жидкость, что повышает риск обезвоживания.

Врачи советуют летом разумно ограничивать количество кофе, особенно в самые жаркие часы дня. После каждой чашки желательно дополнительно выпивать стакан воды, чтобы компенсировать потерю жидкости. При этом кофе не должен заменять обычное питье. Для утоления жажды лучше подходят вода, несладкие морсы или охлажденные травяные чаи.