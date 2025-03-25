Диетолог Русакова: творожный сыр нужен пожилым для укрепления костей

Творожный сыр наиболее полезный для пожилых людей. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с сайтом «Москва 24» .

Специалист подчеркнула, что в сырах содержится кальций, легкоусвояемый молочный белок и аминокислота триптофан, которая помогает снять стресс и улучшить сон. Однако в составе также присутствуют холестерин и соль.

Пожилым людям следует употреблять сыр для укрепления костей и восполнения белка. Творожные сорта лучше других подходят для этой цели, поскольку содержат меньше жира, холестерина и соли.

Доктор рекомендует съедать 20–30 граммов натурального продукта ежедневно. Этого количества достаточно для получения пользы.