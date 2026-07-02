Диетолог Писарева рекомендовала здоровым людям ограничиться 200–300 мл кваса в сутки

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в интервью радио Sputnik рассказала, почему квас не подходит для утоления жажды.

По словам специалиста, в традиционном квасе содержится до 5% сахара, что может вызвать сухость во рту после употребления и усилить жажду. Кроме того, квас содержит до одного промилле алкоголя, который в жару расширяет сосуды и усиливает теплоотдачу, создавая ложное ощущение прохлады и ускоряя потерю жидкости.

«Во-первых, квас содержит сахар и дрожжи, а это усиливает жажду. Вы выпьете стакан кваса, и через 15-20 минут вы захотите еще», — отметила диетолог.

Процесс брожения может продолжиться и в кишечнике, вызывая вздутие, газообразование и дискомфорт. Особенно это касается людей с синдромом раздраженного кишечника или гастритом. Квас также обладает мочегонным эффектом, что приводит к дополнительной потере жидкости и электролитов.

Диетолог рекомендовала здоровым людям ограничиться 200–300 мл кваса в сутки, а при диабете или избыточном весе — не более 100 мл. Она подчеркнула, что при обострении панкреатита, язвенной болезни и гастрита с повышенной кислотностью квас необходимо исключить. То же самое касается детей младше семи лет.