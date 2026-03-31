Диетолог Мухина рассказала, что тяга к сладкому может быть связана с дефицитом микроэлементов и витаминов

Тяга к сладкому может быть не только вредной привычкой, но и симптомом различных заболеваний. Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с RT рассказала, о каких проблемах со здоровьем может сигнализировать постоянное желание есть сладкое.

По словам специалиста, иногда тяга к сладкому возникает из-за несбалансированного питания, например, при голодании, строгих диетах или чрезмерных физических нагрузках. Также это может быть связано с дефицитом микроэлементов и витаминов.

«Тяга к сладкому может быть симптомом нехватки хрома, магния, железа, витаминов B12, D, фолиевой кислоты», — отметила диетолог.

Кроме того, постоянное желание есть сладкое может быть связано с психологическими факторами. Глюкоза стимулирует выработку «гормонов счастья», поэтому люди часто «заедают» стресс сладким.

Врач посоветовала обратиться к специалисту, если тяга к сладкому сопровождается такими симптомами, как слабость, головокружение, потливость, тремор, сонливость, раздражительность или снижение концентрации внимания.

Также следует обратить внимание на изменения в состоянии здоровья, такие как набор веса, высыпания на коже, нарушение стула, вздутие живота, ухудшение состояния кожи и волос. Сочетание повышенного аппетита с сильной жаждой может указывать на несахарный диабет.

Для предотвращения тяги к сладкому диетолог рекомендует включить в рацион достаточное количество белка, цельнозерновые крупы, фрукты и овощи, ферментированные продукты, батат, кофе, кисломолочные продукты, орехи и сухофрукты. Важно соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды, избегать стресса и питаться дробно.