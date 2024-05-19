Четкая и бесперебойная работа. Мишустин поздравил работников фармотрасли с праздником | 360°

Здоровье 19 мая 2024, 11:10 Четкая и бесперебойная работа. Мишустин поздравил работников фармотрасли с праздником Мишустин поздравил работников фармотрасли с профессиональным праздником РИА «Новости»

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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов фармацевтической отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Труд представителей этой сферы имеет большое значение для России и миллионов жителей страны. Благодаря работникам фармотрасли развивается индустрия и сохраняется здоровье населения.

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«Сегодня мы чествуем ученых, провизоров, работников исследовательских и клинических центров, фармацевтических предприятий и аптек», — сказал Мишустин.

Несмотря на внешние ограничения, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени и обеспечивает лекарственную безопасность. Меры поддержки правительства помогают открывать в регионах современные лаборатории и вводить в строй высокотехнологичные предприятия. Мишустин пожелал сотрудникам отрасли новых успехов и научных открытий.

Михаил Мурашко сохранил пост министра здравоохранения в новом составе правительства. Он вошел в кабмин в 2020 году, в 2022-м занимался вопросами логистики препаратов на фоне западных санкций.