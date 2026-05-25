Science Daily: ученые нашли генетическое сходство рака у кошек и людей

Международная группа исследователей провела масштабное генетическое исследование опухолей у домашних кошек. Они проанализировали почти 500 образцов из пяти стран и обнаружили, что раковые мутации у животных очень похожи на те, что встречаются у людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Daily, сообщил сайт «Известия» .

«Несмотря на то что домашние кошки — распространенные питомцы, о генетических причинах рака у них было известно крайне мало», — заявил профессор патобиологии Университета Гвельфа Джеффри.

Ученые выяснили, что самым часто мутирующим геном в опухолях молочной железы у кошек является FBXW7. Изменения этого гена выявлены более чем в половине изученных образцов. У женщин мутации того же гена также связаны с неблагоприятным прогнозом при раке груди.

Схожие генетические параллели обнаружены при заболеваниях крови, костей, легких, кожи, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Ученые считают, что общие экологические воздействия могут влиять на развитие онкологических заболеваний у кошек и их хозяев.

Исследование поможет лучше понять, как окружающая среда влияет на риск развития рака, и, возможно, найти новые способы профилактики и лечения болезни.