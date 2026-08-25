Британец чуть не потерял зрение после купания с линзами в бассейне

Житель Великобритании столкнулся с редкой инфекцией роговицы после купания во время отдыха на Бали. Об этом сообщило издание People .

Мужчина носил контактные линзы и не стал снимать их перед плаванием. К концу поездки его левый глаз покраснел и начал слезиться. Сначала путешественник связал симптомы с самим использованием линз, однако после их снятия состояние ухудшилось.

У британца появилась сильная светобоязнь, а глаз почти перестал открываться. После возвращения домой мужчина обратился к врачу. Обследование показало, что пациент столкнулся с акантамебным кератитом — инфекцией, которую вызывают амебы рода Acanthamoeba.

«Когда врачи сказали, что это именно оно, меня охватила паника. Я очень испугался. Мне не стыдно признаться, что я немного всплакнул», — отметил он.

Пострадавший продолжил лечение, однако врачи пока не дали ему определенного прогноза. Он опасается, что инфекция приведет к потере зрения.

«Я очень боюсь, что ослепну на этот глаз», — признался британец.

Специалисты предположили, что заражение произошло из-за купания в контактных линзах. Acanthamoeba могла попасть под линзу вместе с водой и повредить роговицу.

Ранее врач Андрей Матюхин предупредил, что купание в стоячих водоемах также может привести к заражению инфекциями. В такой воде есть все условия для активного размножения бактерий, грибков и простейших микроорганизмов.